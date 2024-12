Girona derrota Valladolid (3-0) e encerra série de 6 jogos sem vencer

O Girona venceu em casa o Valladolid por 3 a 0 nesta sexta-feira (20) pela 18ª rodada da Liga espanhola encerrando uma longa sequência negativa.

O técnico argentino Diego Cocca teve assim uma má estreia no comando do Valladolid, que foi derrotado com gols de David López (31 minutos), de Abel Ruiz (39′) e do holandês Arnaut Danjuma (81′).

Cocca, de 52 anos, apresentado esta semana como novo treinador, não pôde, portanto, iniciar sua trajetória dando uma injeção de moral à sua equipe.

O Valladolid (19º) está numa situação complicada, com apenas 12 pontos em 18 jogos. É o penúltimo colocado e está na zona de rebaixamento, apenas um ponto acima do lanterna Valencia.

O Girona (8º), por sua vez, quebrou sua má sequência. O time não vencia havia quase um mês, quando derrotou o Espanyol no dia 23 de novembro.

Desde então, emendou seis partidas sem vencer, entre as quais a eliminação diante do UD Logroñés (da 4ª divisão) na Copa do Rei e derrotas nos três jogos anteriores até esta sexta-feira, levando em conta todas as competições.

Neste sábado a 18ª rodada continua com quatro jogos, com destaque para o duelo entre Barcelona (1º) e Atlético de Madrid (2º), que estão empatados com 38 pontos.

O Real Madrid (3º), um ponto atrás de ambos, joga em casa no domingo contra o Sevilla (11º).

— Jogos da 18ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Girona – Valladolid 3 – 0

– Sábado:

(10h00) Getafe – Mallorca

(12h15) Celta – Real Sociedad

(14h30) Osasuna – Athletic Bilbao

(17h00) Barcelona – Atlético de Madrid

– Domingo:

(10h00) Valencia – Alavés

(12h15) Real Madrid – Sevilla

(14h30) Las Palmas – Espanyol

Leganés – Villarreal

(17h00) Betis – Rayo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 38 18 12 2 4 50 20 30

2. Atlético de Madrid 38 17 11 5 1 31 11 20

3. Real Madrid 37 17 11 4 2 37 16 21

4. Athletic 33 18 9 6 3 27 16 11

5. Villarreal 27 17 7 6 4 29 28 1

6. Mallorca 27 18 8 3 7 18 21 -3

7. Real Sociedad 25 17 7 4 6 16 11 5

8. Girona 25 18 7 4 7 26 25 1

9. Osasuna 25 17 6 7 4 22 25 -3

10. Betis 24 17 6 6 5 20 21 -1

11. Sevilla 22 17 6 4 7 18 23 -5

12. Rayo 21 17 5 6 6 19 20 -1

13. Celta 21 17 6 3 8 25 28 -3

14. Las Palmas 19 17 5 4 8 22 27 -5

15. Leganés 18 17 4 6 7 15 23 -8

16. Getafe 16 17 3 7 7 11 14 -3

17. Alavés 16 17 4 4 9 19 28 -9

18. Espanyol 15 17 4 3 10 16 29 -13

19. Valladolid 12 18 3 3 12 12 37 -25

20. Valencia 11 16 2 5 9 14 24 -10

