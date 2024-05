Girona cede empate no fim e pode perder a vice-liderança para o Barcelona no Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 18:34 Para compartilhar:

O Girona deixou escapar a chance de ampliar a sua vantagem sobre o Barcelona na classificação do Campeonato Espanhol ao sofrer um gol nos acréscimos e ficar no empate de 2 a 2 com o Alavés, nesta sexta-feira. Com o resultado, a equipe do técnico Míchel Sanchez chegou aos 75 pontos contra 73 do rival catalão. O Barça entra em campo na segunda-feira, no complemento da rodada de final de semana, e recebe o Real Sociedad no estádio Olímpico Lluis Companys. Em caso de vitória, volta a ser o vice-líder

Eric García e Yangel Herrera balançaram as redes para o Girona que fechou a etapa inicial com a vantagem de 2 a 1. Jon Guridi descontou para os donos da casa marcando duas vezes no confronto.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com as duas equipes buscando o ataque.

Eric García aproveitou uma cobrança de escanteio, subiu mais do que a marcação e cabeceou no canto direito para colocar os visitantes em vantagem: 1 a 0, aos quatro minutos.

O jogo ganhou intensidade e o empate não demorou a acontecer. Em uma investida do Alavés, Jon Guridi recebeu a bola na área e achou espaço para finalizar e deixar o duelo empatado, aos 12 minutos.

O Girona voltou a ficar em vantagem antes de ir para o intervalo. Dovbyk vez grande jogada e serviu Yangel Herrera. O venezuelano percebeu o goleiro mal posicionado e chutou para fazer 2 a 1 e selar a vitória.

O segundo tempo apresentou um Girona bem postado em sua defesa à espera do Alavés. Apoiado pela sua torcida, o time da casa foi em busca do empate e acabou premiado nos acréscimos. Em uma jogada de bola aéra, Jon Guridi acertou uma bela cabeçada, aos 54 minutos, e decretou o empate.