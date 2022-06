Giro da rodada tem jogos da Liga BFA, campeão no DF e definições de finalistas no PR Esporte da bola oval teve rodada movimentada no Brasil

Em uma rodada cheia para o esporte da bola oval no Brasil, a Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) teve três confrontos, o Gama Leões de Judá conquistou o tetracampeonato da Taça Cairo Santos no Distrito Federal e no Paraná dois times garantiram vagas nas finais do Pinhão Bowl e do Paraná Bowl. Em São Paulo, foram cinco jogos e definição de classificados para os playoffs.





Confira o giro da rodada do futebol americano nos dias 25 e 26 de junho.

Liga BFA

A terceira semana da Liga BFA teve três jogos neste final de semana. E os donos da casa conseguiram sair vitoriosos nas partidas válidas pelas Conferências Sudeste e Sul.

Jogando em Belo Horizonte, no campo do Universo, o América Locomotiva teve bastante trabalho, mas conseguiu virar a partida na etapa complementar contra o Macaé Oilers. O placar final foi 26 a 21 para os mineiros, que saíram perdendo o 1º tempo por 14 a 6. Contudo, o coelho reagiu no 2º tempo.

O próximo compromisso na Liga BFA do América Locomotiva será ante o Palmeiras Locomotives no dia 13 de agosto, em São Paulo. Por sua vez, o Macaé Oilers tentará a reabilitação no campeonato contra o Vasco Almirantes no dia 9 de julho, em Macaé-RJ.

No outro jogo do sábado (25/6), o Itajaí Almirantes se recuperou da derrota na estreia para o Timbó Rex e não teve nenhuma dificuldade para derrotar o Jaraguá Breakers, por 53 a 0, no Clube Náutico Almirante Barroso, em Itajaí-SC.

Agora, o Itajaí Almirantes encara o Moon Howlers, no Clube Náutico Almirante Barroso, em Itajai-SC, em sua terceira partida pela Liga BFA. Já o Jaraguá Breakers tenta a recuperação na competição nacional ante o Joinville Gladiators no dia 23 de julho, em Jaraguá do Sul-SC.

Fechando a rodada, o Vasco Almirantes bateu o Palmeiras Locomotives, de virada, por 16 a 9, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, no Rio de Janeiro, na tarde do domingo (26/6). O time da casa perdeu o primeiro tempo por 9 a 0. No entanto, após o intervalo, o time carioca se acertou e conseguiu a vitória.

O Vasco Almirantes volta a jogar na Liga BFA contra o Macaé Oilers, no dia 9 de julho, em Macaé-RJ. Já o Palmeiras Locomotives iria jogar contra o América Big Riders no dia 16 de julho. Contudo, a equipe do Rio de Janeiro desistiu da competição. Caso não haja nenhuma alteração no calendário, o time Paulista também encara o Macaé Oilers em seu próximo compromisso no torneio. A partida está marcada para o dia 27 de agosto, em São Paulo.

Gama Leões de Judá é tetracampeão da VII Taça Cairo Santos

Em uma partida emocionante e decidida nos detalhes, o Gama Leões de Judá derrotou os Tubarões do Cerrado, por 16 a 13, na tarde desse sábado (25/6), pelo Cerrado Bowl, no estádio Abadião, em Ceilândia. O título foi o terceiro consecutivo do Leões de Judá no campeonato estadual e o quarto na história da competição.

Na final, os Tubarões do Cerrado abriram o placar com uma corrida de mais de 60 jardas de Cavalo. Contudo, o extra point não foi convertido. A virada do Gama aconteceu no segundo quarto, quando o quarterback Dimitri passou para Kaleb na endzone. O kicker Vinicius acertou o ponto extra e a partida foi para o intervalo com o placar de 7 a 6.

O segundo tempo começou com o Gama pressionando o ataque dos Tubarões e o time conquistou um safety, aumentando a vantagem para 9 a 6. Depois, a equipe gamense se enrolou no ataque e Rafael Isaac conseguiu um retorno para TD, virando o placar. O extra point também foi convertido deixando o placar em 13 a 6.

Com a vantagem no placar, o time do Tubarões do Cerrado tentou gastar o tempo. Porém, com menos de dois minutos para o fim do jogo, o QB Dimitri fez um longo lançamento para o norte-americano Ronelly, que fez o vira a vira no placar. O ponto extra foi feito. No minuto final, quase os Tubarões tentaram voltar para o jogo, mas o time gamense conseguiu a vitória.

Depois da disputa do estadual, os times agora voltam as atenções para os campeonatos nacionais. O Gama Leões de Judá vai disputar o Brasileirão promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), enquanto o Tubarões do Cerrado vai disputar a Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). Os dois times vão estrear nas competições no final do mês que vem.

E MAIS:

Definição de finalistas no Paraná

O Cascavel Olympians garantiu uma vaga no Pinhão Bowl desta temporada, a final do interior do Campeonato Paranaense. Na tarde desse sábado (25/6), no complexo esportivo Ciro Nardi, o time da casa venceu de virada o São Miguel Indians, por 22 a 20, em partida válida pela semifinal da competição.

Na final, o time de Cascavel vai enfrentar o Londrina Bristlebacks no Pinhão Bowl. A partida está marcada para o próximo sábado (2/7), na casa do adversário.

Por uma vaga no Paraná Bowl, um jogo extremamente emocionante acabou fazendo história. O Brown Spiders venceu o Paraná HP pela primeira vez e garantiu vaga na final da competição. A partida foi extremamente disputada, o que demonstra o baixo placar: 7 a 0.

Agora, o Brown Spiders aguarda o vencedor do confronto entre Coritiba Crocodiles e Maringá Pyros no dia 03 de julho, no Croco Stadium, em Curitiba.

SPFL

Pela SPFL, todos os jogos aconteceram no domingo (26/6). Na parte da manhã, Spartans Football venceu o Santos Tsunami, por 10 a 8 na prorrogação, e garantiu sua vaga nos playoffs da SPFL Série Diamante. O tempo regulamentar terminou 8 a 8, com as duas equipes fazendo um touchdown e acertando a conversão de dois pontos. No tempo extra, os Spartans tiveram melhor sorte e conquistaram o triunfo. A derrota custou muito caro ao Tsunami, que foi rebaixado da competição.

O Guarulhos Rhynos se recuperou da derrotada na última rodada e não teve dificuldades para bater o São José Jets, por 31 a 3. No final da manhã, o Mooca Destroyers venceu o Taubaté Football e garantiu vaga nos playoffs. Já o Taubaté se despediu da competição.

No período da tarde, o Dragons bateu o São Paulo Storm. A vitória ratificou a liderança do Grupo B e a classificação direta para as semifinais da Série Diamante. Com a derrota, o São Paulo Storm foi rebaixado. Fechando a rodada, o Corinthians Steamrollers venceu o Guarani Indians, por 34 a 7, e conquistou vaga no wild card da competição.

No dia 3 de julho, acontecem as partidas do wild card da Série Diamante – que foram definidas no domingo. De um lado, o confronto será entre Guarulhos Rhynos contra Ocelots. Na outra chave, o Spartans Football pega o Corinthians Steamrollers. Weilers e Dragons aguardam os resultados dessa etapa para descobrirem seus próximos adversários na semifinal.

E MAIS: