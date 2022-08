Giro da rodada tem 9 jogos da Liga BFA e 8 confrontos no Brasileiro da CBFA

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 5:00 Compartilhe

O Giro da Rodada do FABR terá 17 jogos nos dias 6 e 7 de agosto. Pela Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) serão nove partidas em várias partes do país. Já o Campeonato Brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) terá oito partidas válidas pela Elite e também pela Divisão de Acesso.

Confira os detalhes dos jogos da rodada.

Liga BFA

No sábado (6/8), a Liga BFA terá quatro jogos. Às 10h, o Galo FA recebe o Vasco Almirantes, no CTE/UFMG. As duas equipes estão invictas e possuem duas vitórias na competição. Os ingressos têm o valor de R$10,00 e o estacionamento do local custará R$20,00, ambos podem ser comprados no dia da partida, na bilheteria, ou pelo Sympla. Os torcedores que não puderem comparecer ao jogo, poderão assistir à partida pelo Portal O Tempo Sports.

Na parte da tarde, mais três partidas. Às 14h, Santana Redbulls e Cavalaria FA medem forças no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana-BA. Os donos da casa buscam a reabilitação no torneio após derrota na estreia, enquanto o Cavalaria FA vem de duas derrotas.

Pela Conferência Centro-Oeste, às 15h, o Tubarões do Cerrado – que foi derrotado na estreia pelo Galo FA – encara o Sorriso Hornets (estreou com vitória sobre o Cuiabá Arsenal) em Brasília. Um pouco mais tarde, a partir das 16h30, o Ufersa Petroleiros enfrenta o Fortaleza Tritões, em Mossoró-RN. O time da casa tenta a segunda vitória em três jogos, enquanto a equipe cearense busca o segundo triunfo consecutivo na Liga BFA.

O Fortaleza Tritões busca a sua segunda vitória no campeonato nacional da Liga Brasileira de Futebol Americano (BFA). O time tricolor encara no próximo sábado (6/7), em partida válida pela Conferência Nordeste. O jogo acontece em Mossoró-RN e terá início a partir das 16h30.

De acordo com o head coach do Fortaleza Tritões, Glauco Paes, a vitória é essencial para manter a liderança do grupo B e ficar mais próximo da classificação para os playoffs.

“Será nosso primeiro embate fora de casa e vamos enfrentar além das adversidades da viagem, um time muito bom, bem montado e que também vem de uma vitória. Como estamos no mesmo grupo é um confronto direto que pode definir mais na frente quem se classifica para os playoffs. Sabemos que será um jogo difícil contra os Petroleiros, mas o nosso trabalho extracampo está redobrado para que consigamos voltar para Fortaleza vitoriosos”, afirmou o técnico tricolor.

E MAIS:

No domingo (7/8), mais cinco jogos pela Liga BFA. Na Conferência Norte, duas partidas serão realizadas às 9h15. O Remo Lions recebe o Manaus FA. O Manaus FA busca a segunda vitória na competição, enquanto o Remo Lions tem duas derrotas. O time amazonense deve estrear o linebacker Ed Santos (que retorna à equipe após passagem pela Turquia) e o running back mexicano Macedo Otero.

No período da tarde todos os jogos são válidos pela Conferência Sul. Às 14h30, o JEC Gladiators recebe o Istepôs FA às 14h30, no Grêmio Whirlpool em Joinville-SC. No mesmo horário, Bulldogs FA e Canoas Bulls medem forças no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires-RS. Por fim, às 15h, Itajaí Almirantes e Moon Howlers fecham a rodada da Liga BFA no Clube Nautico Almirante Barroso, em Itajaí-SC.

Brasileiro da CBFA

O Campeonato Brasileiro da CBFA terá oito jogos neste final de semana. No sábado (6/8), em partida válida pela divisão de acesso, o São Paulo Storm recebe o Campo Grande Cowboys, no CT Touchdown, em São Paulo, às 14h. Um pouco mais tarde, a partir das 18h, o Rondonópolis Hawks encara o Moura Lacerda Dragons, no Estádio Eng. Luthero Lopes, em Rondonópolis-MT. O duelo vale pela Elite da competição.

No domingo (7/8) todos os jogos são pela divisão de acesso. No Rio de Janeiro, Blaze FA e Mesquita Titans jogam, a partir das 9h, no C.E. Univ. Castelo Branco. Às 10h, o Golden Lions enfrenta o Pouso Alegre Gladiadores, na Arena Frigoarnaldo, em Contagem. No mesmo horário, o Goiânia Saints pega o Nova Serrana Forgeds, na capital de Goiás.

No período da tarde, três jogos e todos às 14h. O Criciúma Iron Tigers recebe o Guardian Saints, no SATC, em Criciúma. O Curitiba Lions encara o Palmeiras Locomotives, no Croco Stadium, em Curitiba. Por fim, o Londrina Bristebacks enfrenta o Sorocaba Vipers.

E MAIS: