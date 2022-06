Giro da rodada do FABR tem estreia da Liga BFA, decisão em Minas Gerais e muito mais Final da semana será repleto de jogos

O futebol americano no Brasil terá uma agenda recheada neste final de semana. Depois de dois anos, a Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) vai começar com quatro jogos pelo país. Em Minas Gerais, vai acontecer a final do Gerais Bowl, a primeira fase do Campeonato Mineiro. Pelos estaduais, acontecerão partidas em São Paulo e Brasília. A rodada ainda terá a estreia do Brasileiro Feminino promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA).





+ Congelani! Os 4 signos mais frios do zodíaco

+ 5 exercícios fáceis para aumentar o bumbum

+ Ginástica aeróbica divertida para moldar o corpo

+ Carro ‘mais rápido do mundo’ bate recorde e beira os 500 km/h







Confira o giro da rodada para os dias 11 e 12 de junho.

Liga BFA depois de dois anos

Depois de um hiato provocado pela pandemia do Covid-19, a maior competição de futebol americano do Hemisfério Sul está de volta. A partir deste sábado (11/6), às 14h, a Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) retorna com a partida entre o Cavalaria FA x Carrancas FA, no estádio Fernando Ferreira Lopes, em Camaçari, na Bahia.

O atual campeão da Liga BFA, João Pessoa Espectros estreia no domingo (12/6), às 10h, fora de casa, contra o São Bento Snakes, no estádio Municipal de São Bento, na Paraíba.

Remarcado por conta das chuvas que atingiram Santa Catarina na semana passada, o duelo entre Timbó Rex e Itajaí Almirantes, será realizado neste domingo (12/6), às 14h30, no Completo Esportivo de Timbó. O time da casa é o atual vice-campeão da Liga BFA.

Fechando a primeira rodada, entre Parnamirim Scorpions e América Bulls no estádio Tenente Luiz Gonzaga, em Parnamirim-RN

Gerais Bowl

Juiz de Fora Imperadores e Cruzeiro FA decidem no próximo domingo (12/6), a partir das 10h, no estádio Mário Heleno, em Juiz de Fora, a final do Gerais Bowl. Será a primeira partida oficial de futebol americano no tradicional estádio da Zona da Mata mineira.

Para chegar à final, o Juiz de Fora Imperadores derrotou o Ipatinga Tigres, por 35 a 6, em casa, carimbando sua presença na decisão da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Por sua vez, o Cruzeiro FA bateu o Nova Serrana Forgeds, no Campo do Vianópolis, em Betim, por 23 a 14.

A partida será transmitida pelo canal do Youtube da Band Sports.

E MAIS:

Estaduais

No Distrito Federal, Leões De Judá F.A e Goiânia Rednecks se enfrentam, neste sábado (11/6), a partir das 14h, no Centro de Treinamento do Gama, no Ninho do Periquito, pela Taça Cairo Santos. O time da casa vem de uma vitória inédita contra o Tubarões do Cerrado no fim de semana anterior. A partida terá transmissão ao vivo pela All Sports TV no Youtube.

Por sua vez, a SPFL terá mais quatro jogos. Em duelo aguardado, o líder invicto do Grupo A da Série Diamante Rio Preto Weilers FA enfrenta o Spartans Football, no domingo (12/6), a partir das 10h, no estádio Municipal Capitão João Holtz, em Sarapuí-SP. No mesmo horário, Empyreo Leme Lizards recebe o Ocelots Futebol Americano, no Clube Empyreo, na cidade de Leme.

Já no período da tarde, a competição terá um encontro de invictos. Valendo a liderança do Grupo B da Série Diamante, o Moura Lacerda Dragons e o Guarulhos Rhynos FA se encaram, a partir das 14h, Clube Empyreo, na cidade de Leme. No mesmo horário, Scelta Guardians pega o Santos Tsunami, às 14h, em Sarapuí-SP.

Estreia do Brasileiro Feminino da CBFA

Na estreia do Brasileirão da CBFA, Portuguesa FA e Cold Killers vão se enfrentar neste domingo (12/6), a partir das 10h, no Centro de Treinamento Touchdown, em São Paulo-SP. Mais informações aqui.