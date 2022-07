Giro da rodada do FABR tem 6 jogos da Liga BFA, final entre arquirrivais em Minas e semifinais da SPFL Fim de semana tem várias decisões pelo país

O giro da rodada para o final de semana contém rodada cheia da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA), clássico entre Galo FA e Cruzeiro FA valendo título do Minas Bowl e duas semifinais da Série Diamante da SPFL. Mais uma semana com muito esporte da bola oval para os fãs de todo o Brasil.

Confira a agenda do FABR para os jogos dos dias 16 e 17 de julho.

Liga BFA

Todos os jogos da sexta semana da Liga BFA acontecerão no domingo. Na parte da manhã, a partir das 9h30, o São Luís Sharks recebe o Remo Lions, no Campo Leão Dourado, na capital maranhense. As duas equipes vêm de derrota na estreia respectivamente para Manaus FA e Lobo Vingador.

Também na parte da manhã, a partir das 10h, o Fortaleza Tritões faz sua estria na competição nacional contra o Parnamirim Scorpions, no Ginásio de Atletismo da Unifor, na capital cearense. O time visitante tenta a segunda vitória na competição, já que na estreia bateu o América Bulls, por 34 a 0.

O torcedor que quiser acompanhar de perto o jogo vai pagar o valor de R$ 15 antecipado e R$ 20 na hora. O time cearense disponibiliza ainda o Season Ticket por apenas R$ 20 que dá direito a assistir os dois jogos do time tricolor que serão realizados em casa. O primeiro do dia 17 de julho contra o Scorpions e o do dia 28 de agosto contra o Ceará Caçadores. A equipe conta com um serviço delivery, e os ingressos podem ser adquiridos através das redes sociais do time (instagram: @fortalezatritoes e Facebook: Fortaleza Tritões) ou pelo Whatsapp (85) 98688-9744. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Na parte da tarde, outros quatro jogos, sendo três às 14h. Em Santa Catarina, Istepôs FA e Timbó Rex medem forças no estádio municipal Galeão, em Canelinha. Os dois times buscam a segunda vitória já que tiveram estreias avassaladoras na Liga BFA. O Istepôs bateu o União da Serra, fora de casa, por 42 a 7, enquanto o Timbó-Rex não tomou conhecimento do Itajaí Almirantes, vencendo por 53 a 0.

Na Conferência Nordeste, o Recife Mariners encara o Cavalaria FA, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE. O Mariners vem de vitória no clássico das marés ante o Santa Cruz Pirates, enquanto o Cavalaria tenta a recuperação da derrota sofrida na estreia para o Carrancas.

Na Conferência Sudeste, o Macaé Oilers, que foi derrotado na estreia pelo América Locomotiva, busca a reabilitação contra o Vasco Almirantes, que derrotou o Palmeiras Locomotives no primeiro jogo da competição. A partida válida pela Conferência Nordeste no estádio Juliana Vianna, no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Para finalizar a sexta semana da Liga BFA, em São Miguel dos Campos-AL, o Jangadeiros FA recebe o favorito João Pessoas Espectros, a partir das 15h, no estádio Ferreirão. O time da casa vem de derrota na estreia, enquanto o atual campeão da Liga BFA teve vitória tranquila contra o São Bento S

E MAIS:

Clássico decide o Minas Bowl

O Minas Bowl será decidido neste sábado (16/7), a partir das 16h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. A decisão colocará frente a frente os dois grandes rivais do estado: Galo FA e Cruzeiro FA. Os dois times estão embalados e invictos na temporada.

O Cruzeiro FA conquistou há cerca de um mês o Gerais Bowl, o primeiro título da sua história. Para chegar à decisão, o time celeste passou pelo Nova Serrana Forgeds nas semifinais, em partida bastante disputada. O placar final foi de 16 a 6 para a equipe azul e branco.

Por sua vez, o Galo FA busca o tricampeonato na competição. No Campeonato Mineiro, o time preto e branco atuou duas vezes e passou fácil por Ipatinga Tigres (58 a 0) e pelo Juiz de Fora Imperadores (56 a 0).

A entrada é franca para assistir a partida. Além disso, o canal do Youtube da Band Sports vai transmitir o clássico que vale o título.

SPFL

Na reta final da Série Diamante da SPFL, duas semifinais definirão a decisão da competição. No domingo de manhã (17/7), a partir às 10h, o Rio Preto Weilers encara o Corinthians Steamrollers no estádio Osvaldo Carlos, em Guarulhos.

No período da tarde, o Guarulhos Rhynos pega o Moura Lacerda Dragons, em casa, em busca de uma vaga na final da SPFL.