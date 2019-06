Girl power

O jogo de estreia da seleção feminina na Copa do Mundo contra a Jamaica, no domingo, dia 9, dobrou a audiência da Globo no Rio. Em São Paulo, foram 19 pontos de audiência e 43% de participação, um crescimento de 9 pontos (+ 90%) na comparação com a faixa nos quatro domingos anteriores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.