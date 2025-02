Giovanna revela reação de Renata ao ver beijo com Maike no ‘BBB 25’: ‘Nem olhei na cara dela’

Giovanna e Maike protagonizaram seu primeiro beijo durante a madrugada deste domingo, 2, após a festa que teve a participação da cantora baiana Ivete Sangalo no BBB 25. O momento de romance aconteceu no Quarto Fantástico, onde o brother e outra sister que já trocou possíveis “flertes” com ele, Renata, dormem. O beijo, inclusive, aconteceu na cama da dupla da bailarina, Eva.

“Alguém vai morrer quando souber”, provocou Thamiris após o momento. Em conversa com a nutricionista e com Mateus, Giovanna revelou que Renata chegou a presenciar o beijo.

A irmã de Gracyanne Barbosa narrou que a sister percebeu que havia alguém na cama de Eva. Quando as duas foram informadas que Maike e Giovanna estavam ali, Eva reagiu: “Não, continuem, pelo amor de Deus”.

Segundo Giovanna, porém, Renata não teria feito nenhum comentário. “Nem olhei para a cara dela”, contou.

Durante show realizado na casa, Ivete havia incentivado um beijo dos dois, o que não aconteceu. Giovanna, que dorme no Quarto Nordeste, tomou a iniciativa de se encontrar com Maike no cômodo, que fica um andar acima do seu, depois da festa.