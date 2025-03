Giovanna Lancellotti nega indireta a Paolla Oliveira: ‘Somos muito próximas’

A atriz Giovanna Lancellotti, 31 anos, musa da Beija-Flor, escola de samba vencedora do carnaval carioca 2025, reagiu aos comentários de que ela teria disparado indiretas a Paolla Oliveira, 42, Rainha de Bateria da Grande Rio, vice-campeã na Sapucaí.

Lancellotti negou ter alfinetado a colega e teceu elogios, afirmando que as duas são muito próximas.

O buchicho teve início quando a atriz postou, em tom de ironia, a fala de Paolla Oliveira, que viralizou nas redes sociais, após o Desfile das Campeãs, no último fim de semana, na Marquês de Sapucaí.

“Ouviu agora, p*?”, disparou a namorada de Diogo Nogueira, em protesto por ter sido tirado um décimo no quesito Bateria da agremiação de Caxias, fazendo a escola perder o título para a Beija-Flor.

Giovanna, então, compartilhou um vídeo da Passarela do Samba cantando o samba-enredo da escola de Nilópolis, e escreveu na legenda: “Ouviu agora?” – seguida de um emoji piscando e sorrindo.

A publicação soou como deboche e Lancellotti foi detonada na web.

“Eu sou apaixonada pela Paolla. Somos próximas, ela é uma deusa, e essa postagem não foi para ela”, escreveu a musa da Azul e Branco de Nilópolis nos comentários de um post no perfil Segue a Cami, no Instagram, nesta terça-feira, 11, negando ter provocado a colega.

Giovanna Lancellotti é noiva do empresário Gabriel David, presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e filho do patrono da Beija-Flor de Nilópolis, do Carnaval do Rio de Janeiro.

Paolla Oliveira se despediu do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval 2025, quando defendeu a escola pela sétima vez.

