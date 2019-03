Giovanna Lancellotti muda visual, aparece loira e recebe críticas: “Ficou horrível”

Giovanna Lancellotti está de visual novo. A atriz está de férias das novelas desde o fim de ‘Segundo Sol’ e resolveu fazer uma mudança radical no cabelo, pintando de loiro. Ela compartilhou a mudança nas redes sociais.

Na legenda da publicação, escreveu: “Um belo dia resolvi mudar. Decidi me atirar em uma cor nova! O Carnaval passou, mas me deu vontade de testar um loiro poderoso! Um loiro dourado incrível que combina super com esse fim de verão”.

A imagem ganhou milhares de likes em poucos minutos. Apesar disso, nos comentários, seguidores da atriz criticaram o resultado final. “Ficou horrível… Você é mais linda morena”, “Não ficou legal” e “Gostei não” foram algumas das mensagens dos fãs.

Confira o novo look de Giovanna abaixo: