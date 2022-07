Giovanna Lancellotti enfeitiça seguidores com cliques em Ibiza: ‘Rainha’

Giovanna Lancellotti está em Ibiza, na Espanha, acompanhada do namorado, Gabriel David. Nesta terça-feira (06), a atriz fez cliques em um passeio de lancha. Ela, que estava com roupa de banho vermelha, combinou com a cor da embarcação, o que trouxe uma beleza ainda maior para as fotografias.

“Que lindo!!!”, disse Daniella Cicarelli. “Maravilhosa”, “Rainha”, “Você fica ainda mais linda de vermelho”, escreveram alguns fãs. Não faltaram comentários com corações e foguinhos, para combinar com as cores da foto.