Giovanna Lancellotti destaca o poder da amizade em ‘Dona de Mim’, nova novela das 19h

Giovanna Lancellotti abriu o jogo sobre sua personagem em “Dona de Mim”, novela que estreia no próximo dia 28 no horário das 7 da Globo. Ela vai viver Kami, uma jovem com o astral lá em cima, mas que carrega as dores e dificuldades da maternidade solo.

Ao lado das amigas Leona, vivida por Clara Moneke, e Pam, personagem de Haonê Thinar, ela vai curtir altas aventuras na Feira de São Cristóvão – o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, localizado no bairro onde é ambientada a trama, São Cristóvão, na zona norte do Rio.

Durante o lançamento da novela, que reuniu o elenco em uma noite de festa no Rio de Janeiro no último dia 16, a atriz bateu um papo com IstoÉ Gente e falou sobre a força da amizade.

“A Kami é um ‘surto’. Eu tô apaixonada em interpretar a Kami, ela é uma personagem diferente das que eu já fiz, e ela traz temas diferentes para mim, como a maternidade, né. É uma menina muito animada, ela é muito batalhadora, ela criou essa criança sozinha, financeiramente, afetivamente, em todos os âmbitos aí. Ela é meio maluquinha, ela trata de alguns assuntos que eu trato com mais seriedade, para ela são mais levianos”, compara Giovanna.

Kami é mãe solo de um menino de sete anos, Dedé (Lorenzo Reis) e precisou passar pela maternidade sozinha quando Ryan (L7nnon), seu namorado na época, foi preso. Nas amigas, ela encontrou a rede de apoio de que precisava para cuidar do filho e juntas, formam o trio mais animado da Feira.

“Cada uma traz um tema muito importante e, dentro deles, elas vão se costurando nesse amor aí, sabe, nessa afinidade, nessa cumplicidade. Elas ajudaram muito a Kami a criar o Dedé, elas são a grande rede de apoio da Kami”, antecipa Lancellotti.

Giovanna destaca, ainda, que o público vai se surpreender com as histórias dessas três personagens, que levam a vida com alegria em meio a dores e frustrações.

“Essas três são inseparáveis, né, o ‘trio parada dura’. Elas são muito diferentes entre elas, mas, ao mesmo tempo, elas se complementam muito. Elas têm uma amizade muito forte, muito verdadeira. Todas essas mulheres já passaram por perdas, todas essas mulheres têm uma questão forte para trazer”, conta ela.

“Dona de Mim” é uma novela criada por Rosane Svartman que vai estrear no dia 28 de abril no horário das 7, substituindo “Volta por Cima”. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.