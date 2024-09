Giovanna Gold surge aos prantos após morte de Roberto Frota

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 15:25 Para compartilhar:

A atriz Giovanna Gold, de 60 anos, surgiu aos prantos nas redes sociais nesta quarta-feira, 25, após a morte de Roberto Frota. O ator faleceu na terça-feira, 24, aos 85 anos de idade.

Em seu desabafo, Giovanna, que trabalhou com Frota em “Chiquititas”, disse ter sido agredida verbalmente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, antes de ir para o crematório para o funeral do amigo.

“Estou indo me despedir do Frota. Estou perturbada, porque fui muito ofendida. Me xingam principalmente porque sou artista. Me xingam de artista e eu penso o que o Frota falaria disso […] Ser artista ofende tanto as pessoas”, desabafou a atriz, aos prantos.

Giovanna ainda revelou que “não está aguentando” o Rio de Janeiro e “as pessoas”. À “Quem”, a atriz explicou que havia saído para caminhar com seu cão quando recebeu xingamentos de um homem que circulava pela praia. “Ele fez isso porque sou mulher, sou bonita, sou idosa e sou livre. Eu não suporto mais esses Rio de Janeiro agressivo do jeito que está. Recebi ofensas na Praia de Copacabana. Ele me xingou porque sou artista”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Gold (@giovannagoldgold)