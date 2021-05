Giovanna Ewbank sobre nome do filho Zyan: ‘Se eu inventei o nome, invento o que significa’

Giovanna Ewbank falou sobre a família com Bruno Gagliasso em seu canal no Youtube e explicou de onde surgiu o nome do caçula do casal, de 10 meses.

“O nome Zayn é um nome árabe. A gente tem amigos do Malawi, uma família, que tem um filho que chama Zayn. É a coisa mais linda do mundo. Eles são árabes. Essa família nos ajudou muito nos dois processos [de adoção], da Titi e do Bless, no Malawi. Antes de a gente conhecer o Zayn, marido da Gigi Hadid, a gente já conhecia o Zayn, que é filho dos nossos amigos. É um nome de que eu gosto muito e significa gracioso. Eu inventei um outro nome, porque acho que Zyan não existe. E eu resolvi falar que é ‘gracioso’. Porque se eu inventei o nome eu invento o que significa”, falou ela, no canal “Gioh”.

Veja também