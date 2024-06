Giovanna Ewbank revela medo em início com Gagliasso: ‘Estava cada dia com uma pessoa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2024 - 8:36 Para compartilhar:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos há 14 anos e têm três filhos. Contudo, a apresentadora não contava com o sucesso da relação no início, pois teve medo de se envolver com o ator, devido à popularidade dele e vida amorosa agitada.

No “Quem Não Pode Se Sacode” desta quinta-feira, 20, Gio confessou: “Quando eu conheci o Bruno, eu dei uma titubeada. A gente ficou, se afastou, porque ele é muito famoso… E, a cada dia, ele estava com uma pessoa”.

“A gente ficou muito amigo, começamos a nos falar por meses e, depois dessa amizade estabelecida, que a gente voltou e começamos uma relação, mas fiquei com muito medo”, concluiu ela.