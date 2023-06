Gio Ewbank relembra momento tenso na hora H com Gagliasso: ‘Está de sacanagem?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 8:55 Compartilhe

Giovanna Ewbank fez uma revelação no podcast “Quem Pode Pod”, na noite da última terça-feira (20), que chamou a atenção. Em conversa com Cleo e Fernanda Paes Leme, a apresentadora relembrou um momento tenso que viveu com Bruno Gagliasso, seu marido, durante o sexo.

O assunto veio à tona após Cleo ser questionada sobre o que levava de seus personagens para a “vida real”. Na ocasião, então, Fernanda, que é grande amiga de Bruno e Gio, relembrou quando o ator interpretava um serial killer em “Dupla Identidade” e, para conseguir uma melhor performance, fazia aula de nós e mantinha fotos de mulheres amarradas em casa.

“Teve uma vez que o Bruno estava fazendo serial killer, e ele estava fazendo aulas de nós, porque ele amarrava as pessoas. Um dia, eu cheguei na casa deles e eu ele veio me amarrar, fazer um nó: ‘peraí, me dá sua mão’. Você via fotos de mulheres amarradas pela casa”, contou a amiga do casal.

Giovanna, então, relembrou que durante esse período vivenciou uma situação desagradável na hora H com o marido. “[Fotos] na cabeceira da minha cama, mulheres amarradas, para ele entrar no personagem. Então, eram fotos de mulheres amarradas, mulheres mortas… Teve uma vez que eu estava transando com ele, e, nessa vez, ele pegou assim no meu pescoço e eu falei: ‘você tá de sacanagem?'”, relatou.

Fernanda e Cleo pontuaram que há uma prática sexual na qual as pessoas sentem prazer por comportamentos de tal tipo, como a sensação de sufocamento. No entanto, Giovanna destacou não gostar da prática.

Confira a entrevista completa:

