Giovanna Ewbank posa de lingerie azul e exibe barriga de grávida

☀️💙🌻 Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Céu azul que vem Até onde os pés tocam a terra E a terra inspira e exala seus azuis Reza, reza o rio Córrego pro rio e o rio pro mar Reza a correnteza, roça a beira, doura a areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Finda por ferir com a mão essa delicadeza A coisa mais querida, a glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz @caetanoveloso