Giovanna Ewbank posa com novo visual e mostra resultado de cirurgia no nariz

Giovanna Ewbank encantou fãs nesta sexta-feira, 1, com seu novo visual. No Instagram, a apresentadora apareceu com os cabelos longos e ondulados, diferentes de seus tradicionais fios curtos e lisos, e mostrou o resultado da cirurgia que fez no nariz.

“Por hoje foi”, escreveu, na legenda da publicação. O look foi especial para um ensaio de fotos de uma campanha publicitária.

Recentemente, a esposa de Bruno Gagliasso passou por uma septoplastia, cirurgia para correção de desvio de septo e retirada da carne esponjosa do nariz. Nos stories da rede social, ela ainda revelou que aproveitou a oportunidade para melhorar, esteticamente, a ponta de seu nariz.

“Gente, só eu achei ela outra pessoa com esse nariz e cabelo???? Linda”, escreveu uma seguidora, nos comentários do post. “Tá linda, musa do verão que ainda nem chegou!”, brincou outra. “Perfeita de qualquer jeito”, elogiou uma terceira.

Confira:

