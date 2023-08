Giovanna Ewbank nega rumores de gravidez e explica ‘sumiço’ das redes sociais: ‘Cirurgia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 5:37 Compartilhe

Giovanna Ewbank usou o Instagram nesta terça-feira, 8, para conversar com seguidores após um período afastada da web. Em uma caixa de perguntas na rede social, a apresentadora respondeu perguntas de internautas, revelou que passou por uma cirurgia e negou suposições acerca de seu sumiço.

“Você está grávida?”, questionou um seguidor. “Não, não estou. E pretendo ficar um tempo sem engravidar, viu. Três filhos, uma carreira, 10 cachorros, um marido, já dão muito trabalho”, brincou.

Na sequência, outro internauta supôs que a esposa de Bruno Gagliasso teria colocado próteses nos seios. “Por que não conta logo que levantou os peitos?”, questionou. “Queria viu… Kkkk”, respondeu Gio, mostrando que também não passou por uma cirurgia na região.

Por fim, ela explicou o motivo do afastamento. “Estou em SP, passei por uma cirurgia que logo falo para vocês. Fiquei ‘dodói’ e, como eu tenho conversado com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência”, esclareceu.

Confira:

