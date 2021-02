Giovanna Ewbank não gosta de look de Bruno Gagliasso: ‘Ridículo’

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank vão viajar para o rancho da família, no interior do Rio de Janeiro. Para isso, o ator escolheu um modelito de camiseta e chapéu de praia, mas o visual não foi aprovado pela mulher dele.

“ENQUETE: A Gio tá falando q sou ridículo de ter ido pro rancho de chapéu de praia e roupa de cidade! Concordam????”, escreveu. Em outra ocasião, Bruno confessou que já teve cerca de 1400 peças de roupa. Ele disse isso no programa “Desengaveta”, de Fernanda Paes Leme.

“Eu passei a gostar [de moda] quando eu conheci Giovanna Ewbank. Eu era bem desleixado e se deixasse eu andava com camisa do Flamengo o dia inteiro. Ela é muito conectada e eu passei a me ligar para poder ficar mais bonitinho e andar com ela”, contou.

