Giovanna Ewbank explica motivo de cirurgia misteriosa: ‘Cuidar da minha saúde’

Giovanna Ewbank usou o Instagram nesta quarta-feira, 9, para revelar a qual procedimento se submeteu no último dia 3. Na terça-feira, 8, ela já havia contado que passou por uma cirurgia, sem dar mais detalhes.

Em um vídeo publicado na rede social, a apresentadora contou que passou por uma septoplastia, cirurgia para correção de desvio de septo e retirada da carne esponjosa do nariz.

“Eu estou bem, muito bem. Inclusive hoje, pela primeira vez em alguns anos, eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que é simples, de desvio de septo e retirada da carne esponjosa”, começou ela, contando que já havia retirado a carne esponjosa do nariz há 10 anos, mas teve que fazê-lo novamente.

“Eu estava tendo apneia, acordei muitas vezes com falta de ar […] Eu já sabia que eu precisava fazer essa cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que eu fiz a primeira cirurgia para retirada da carne esponjosa, mas eu tinha muito medo desse pós que dizem ser bem chatinho. E de fato, uma das piores coisas que eu já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores”, confessou.

No entanto, Giovanna aliviou-se ao compartilhar que finalmente consegue respirar com as duas narinas.

“Recentemente, eu tenho tido muitas crises de ansiedade, e cada vez mais próximas. Eu tive que tirar 20 dias de descanso, fiquei 20 dias afastada do trabalho, das gravações, para que eu pudesse cuidar de mim, da minha saúde mental. E aproveitei esse tempo para cuidar da minha saúde também”, continuou.

“Essa cirurgia é uma cirurgia funcional, para que eu possa respirar. Isso estava dificultando ainda mais essas crises de ansiedade, porque quando eu tinha crise de ansiedade e sentia que minha respiração estava ruim, piorava essa crise, principalmente à noite. Então foram noites difíceis, que eu decidi que não podia e nem precisava mais passar por isso”, concluiu.

Por fim, a esposa de Bruno Gagliasso ainda revelou que aproveitou a oportunidade para melhorar, esteticamente, a ponta de seu nariz.

