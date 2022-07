Giovanna Ewbank diz que Bruno Gagliasso deu ‘vale-night’ para festa de Luísa Sonza

A festa de aniversário da Luísa Sonza na madrugada desta terça-feira (19) deu o que falar nas redes sociais. Giovanna Ewbank, casada com Bruno Gagliasso, disse que o maridão deu um “vale-night” para que ela pudesse curtir a festa com as amigas, Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti e Raphaela Tamada.

No início do vídeo, antes do evento, a loira aparece arrumada com as amigas. No fim, a atriz já está descabelada, às 5 da manhã. “Arrasei”, diz ela.

“Maridão @brunogagliasso me deu um vale night ontem e a mamacita aqui arrasou kkkkkkk! Que delícia de noite com minhas babies @gilancellotti @fepaesleme e @raphaelatamada 🔥 amo vcs meninas! Thanks! Niver da nossa cachorrinha mais gostosa de todas @luisasonza #luisafaz24”, escreveu na legenda.

As fãs adoraram o registro. “Ahhahaha adorei o ARRASEI! Merece viu mamãe”, comentou uma seguidora. “Só faltou o cachorro quente na mão pra fechar o combo fim de noite”, brincou outra. “Toda mãe merece uma vale desse”, concordou mais uma.

https://www.instagram.com/p/CgNmf4ag_Xc/