Giovanna Ewbank desabafa sobre carreira e explica por que chorou durante podcast: ‘Uma grande angústia’

Em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal “O Globo”, Giovanna Ewbank abriu o coração sobre sua carreira, a desistência dos trabalhos na TV e os motivos pelos quais chorou ao entrevistar Mônica Martelli na última terça-feira (10).





De acordo com Giovanna, as lágrimas rolaram durante o podcast “Quem Pode, Pod” por ela ter se identificado com as dificuldades da carreira de atriz da entrevistada. “Eu me identifiquei muito porque ela [Mônica Martelli], por outros motivos, sentia que não tinha oportunidades, espaços”, contou.

Ela ainda revelou ter se esforçado para se desvencilhar do posto de “esposa de Bruno Gagliasso“, e explicou que o relacionamento com o ator a motivou a desistir de trabalhar na televisão.

“Os momentos em que tive um papel em que apostaram mais em mim aconteceram antes de conhecê-lo [Bruno Gagliasso]. Depois, comecei a fazer só pontas sem destaque nenhum. Saí da TV quando entendi que ali não ia ser um ambiente em que eu poderia ser feliz profissionalmente. Porque ali eu fui feliz durante um tempo. Depois, foi para mim uma grande angústia”, desabafou.





Além de apresentar o podcast “Quem Pode, Pod” com Fe Paes Leme, Giovanna é YouTuber e empresária.

