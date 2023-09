Giovanna Ewbank comenta rumores de desentendimentos com Fernanda Paes Leme

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 21:25 Compartilhe

A apresentadora Giovanna Ewbank, 37 anos, resolveu se manifestar sobre os rumores de que teria se afastado da amiga e colega de trabalho Fernanda Paes Leme, 40. Nesta semana, circulou na web o boato de que as comandantes do podcast ‘Quem Pode, Pod’ teriam se estranhado após um episódio do programa.

Juntas em Ibiza, na Espanha, para o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, a esposa de Bruno Gagliasso comentou o caso. Através dos Stories de seu Instagram, Gio compartilhou uma foto da amiga andando de stand-up paddle até o seu barco.

“Fe Paes Leme voltando pros aposentos dela toda gostosa”, elogiou a amiga.

Para encerrar de vez o assunto, ela ainda deu uma alfinetada.

“Ps: olha o barco dela, tá ryca! Afinal, Quem Pode, Pod, não é mesmo? [risos]”, completou.

