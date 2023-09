Giovanna Ewbank celebra aniversário de 37 anos com passeio de barco em família: ‘Desconectada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 17:54 Compartilhe

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank celebrou em grande estilo seu aniversário de 37 anos, na última quinta-feira (14), ao aproveitar o dia para curtir a família em um passeio de barco pelos cenários paradisíacos da cidade do Rio de Janeiro.

Ela usou a sua conta no Instagram para compartilhar alguns dos momentos de descontração e de muita fofura ao lado dos filhos e do marido, o ator Bruno Gagliasso.

Pelos registros é possível verificar que a família passeou pelo morro do Pão de Açúcar, além de ter curtido muito banho no mar. Ewbank foi só gratidão pelo momento em família.

“Obrigada, obrigada, obrigada… Apenas agradeço a Deus pela minha família, amigos e amores dessa vida! Muito obrigada por tantas mensagens lindas, vocês são demais e fazem parte disso tudo! Vocês sabem, né? E me desculpem se não respondi nada ontem, tá?”, começou ela na legenda da publicação.

Como pedido de aniversariante, a apresentadora revelou que só queria ficar “o dia todo em alto mar desconectada”.

“Eu estava ocupada com o que mais queria estar no dia do meu aniversário, ocupada nadando no fundo do mar (sim, meu pedido de aniversário foi estar o dia todo no meio do mar e off-line), ocupada com a minha família que é prioridade na minha vida, e ocupada recebendo muito amor! O meu dia foi exatamente como imaginei. Lindo!”, celebrou ela.

