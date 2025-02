Giovanna é a terceira eliminada do ‘BBB 25’ e Gracyanne vai para Quarto Secreto

Giovanna foi a terceira eliminada do BBB 25 na noite desta terça-feira, 4, com 52,61% dos votos. O Paredão é o primeiro individual da edição, mas os brothers ainda não sabem da novidade. Gracyanne Barbosa, que fazia dupla com a eliminada, vai participar da dinâmica do Quarto Secreto e retornar ao programa.

A sister disputou o Paredão com a influenciadora e os ex-ginastas Daniele e Diego Hypolito, que receberam 25,86%, 17,07% e 4,46%% dos votos, respectivamente. Gracyanne irá se despedir da irmã em um “lugar especial”, como adiantou o apresentador Tadeu Schmidt.

No Quarto Secreto, a influenciadora poderá assistir a vídeos e acompanhar o que é falado na casa. Depois de alguns dias, ela voltará ao reality imune.

No discurso de eliminação de Giovanna, Tadeu Schmidt falou sobre a relação de amizade entre os Hypolito e Gracyanne. “Aqui temos o Paredão mais atlético de que se tem notícia”, brincou.

O apresentador questionou todos os participantes se há como separar o jogo do aspecto pessoal. “Atrapalhar esse sonho não acaba sendo pessoal? […] É uma análise sincera ou uma forma de fugir do comprometimento?”, perguntou.

Relembre como foi a formação do Paredão

O Paredão começou a ser montado na última quarta-feira, 29, quando Eva e Renata foram imunizadas após atenderem ao Big Fone. Na quinta-feira, 30, Gabriel e Maike venceram a Prova do Líder e colocaram Mateus e Vitória, Diego e Daniele e Aline e Vinícius na Mira do Líder. Já no sábado, 1°, Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo.

Durante a formação do Paredão no programa ao vivo, os anjos decidiram imunizar a dupla Guilherme e Delma. Na sequência, os líderes escolheram a dupla Diego e Daniele para o Paredão.

A casa, então, foi para o confessionário. Gracyanne e Giovanna e Diogo e Vilma foram as duas duplas mais votadas. Com isso, elas foram escolhidas para jogar o Bate-Volta. Além disso, os participantes tiveram que escolher, em consenso, uma terceira dupla para participar da dinâmica. Os escolhidos foram Aline e Vinícius, o que foi motivo para desentendimentos durante a semana.

Com as quatro duplas definidas, foi a vez de disputar a Prova Bate-Volta. Exceto Diego e Daniele, indicados pelos líderes, as demais duplas tiveram uma última chance de escapar do Paredão. Diogo e Vilma e Aline e Vinícius avançaram na prova e se safaram do Paredão.