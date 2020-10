Giovanna Antonelli tem contas penhoradas para pagar dívida

A atriz Giovanna Antonelli teve mais de R$ 8 mil reais penhorados de suas contas bancárias para pagar uma dívida. A informação foi revelada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, o valor diz respeito aos honorários dos advogados da empresa SPE 23 Global Prêmio, de quem havia comprado um apartamento em 2015. A atriz acabou desistindo do negócio e foi à Justiça cobrar a devolução de 90% dos valores pagos, mas perdeu.

“Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do devedor (…) Proceda-se desde logo à transferência do numerário para a conta judicial que será responsável pela atualização e encerramento da mora”, afirmou o juiz Rubens Soares Sá Viana Júnior, da 3ª Vara Cível de Itaboraí.

Veja também