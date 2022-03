Giovanna Antonelli: ‘Pela primeira vez, minhas filhas estão vendo novela’

Giovanna Antonelli contou que, pela primeira vez, as filhas gêmeas estão acompanhando o trabalho dela na TV, como Paula, em “Quanto Mais Vida Melhor”. De acordo com a atriz, a trama conquistou Antonia e Sofia, de 11 anos, de seu casamento com o diretor Leonardo Nogueira.

“Uma novela é uma obra longa, mais de 100 capítulos. Com a troca de corpos, há um ‘refresh’ para os atores e também para o público. Pela primeira vez na vida, minhas filhas estão vendo uma novela e adoram. Elas não perdem um capítulo”, afirmou Giovanna, ao site “Quem”.

