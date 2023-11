Giovanna Antonelli encara nova cirurgia plástica, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2023 - 16:11 Para compartilhar:

A atriz Giovanna Antonelli, 47 anos, está com tudo em cima após ter encarado uma cirurgia plástica em busca de melhorar as culpas e ficar pronta para o verão. É o que garante a coluna Mariana Morais, do Correio Brasiliense, em publicação nesta quarta-feira, 8.

Segundo a colunista, a famosa fez uma lipo na região do abdômen há cerca de um mês, na Clínica São Vicente, bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O procedimento, ainda de acordo com a jornalista, foi realizado pelo médico da confiança da atriz, o cirurgião plástico Regis Ramos, com quem Antonelli já fez outras intervenções estéticas.

A ex-global fez uma rinoplastia, o explante de suas próteses de silicone (remoção definitiva das próteses) e de alguns procedimentos menos invasivos. A coluna destacou, também, que a assessoria da informou que somente se manifesta sobre assuntos profissionais.

Giovanna Antonelli não tem contrato fixo com a Globo desde abril deste ano e desde então ela trabalha por produção na emissora. Atualmente a atriz está gravando a novela “Beleza Fatal’, a primeira trama produzida pela HBO Max, que conta também com a Camilla Queiroz no elenco.

