Giovanna Antonelli ‘descobre’ maneira de se exercitar e beber vinho: ‘Só treino assim’

Giovanna Antonelli aprendeu um novo jeito de fazer exercício e compartilhou com seus seguidores nesta sexta-feira (15). A atriz aparece em posição de prancha alta, que é uma variação da prancha tradicional, em que a pessoa apoia o antebraço no chão. Então, a ideia é tocar o ombro direito com a mão esquerda e vice-versa.

A estrela de Quanto Mais Vida, Melhor!, fez uma modificação. Em vez de tocar o ombro, ela bebe um gole de vinho. “De agora em diante só treino assim!”, escreveu na legenda do vídeo.

Os seguidores se divertiram com a criatividade da atriz. “Só vc!!!”, disse o ator André Dias. “Boraaaaaaa q tô chegando!”, brincou a atriz Fernanda Pontes. “Quando nosso vinho rolar pode ser do jeito normal, tá? De pé ou sentada. Grata”, sugeriu a escritora Thalita Rebouças.

