Giovana Cordeiro destaca o poder transformador do esporte: ‘Impacto social positivo’

Giovana Cordeiro conhece de perto, e na pele, o poder transformador do esporte. Filha de profissional da área, ela revelou que deve boa parte da sua jornada de vida ao que o esporte pode proporcionar, além de ter acompanhado muitas histórias mudarem de rumo, e para melhor, através dessa atividade.

Agora, a atriz vai poder destacar com mais força ainda a importância de práticas esportivas como ferramenta de transformação social. Ela vai dar vida a Bárbara, uma jovem lutadora de kickboxing em “Dona de Mim”, nova novela das 19h da Globo, que estreia no próximo dia 28.

IstoÉ Gente esteve no lançamento do folhetim de Rosane Svartman, que reuniu elenco em uma noite de festa, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 16, e conversou com a artista sobre sua nova personagem, que vai enaltecer, ainda, a mulher como protagonista da própria vida.

“Eu tô muito honrada de estar fazendo essa personagem, que é uma lutadora de kickboxing. Ela está comunicando sobre o impacto social do esporte na nossa sociedade, né. O impacto positivo dele, de abrir portas, mostrar oportunidades”, comemorou ela.

Durante o bate-papo, Giovana fez um retrospecto ao elencar as muitas formas em que o esporte esteve presente na sua vida e os exemplos de superação que ela presenciou.

“A gente está falando [na novela] de um bairro da zona norte do Rio, que é São Cristóvão. A gente conhece a realidade desse bairro. Então, falar do esporte também como um instrumento de mudança. Eu acho, foi o que eu aprendi a vida inteira. Eu vi meu pai trabalhando com esporte, mas ele trabalhava com futebol, trabalha até hoje. E o esporte transformou a minha vida, era o esporte que colocava comida na minha mesa, era o esporte que pagava a minha escola. Então, eu tenho muito orgulho de agora poder falar da importância do esporte, de como ele está me mudando como pessoa”, entregou ela.

A artista descreveu o quanto está feliz e orgulhosa por poder levar a realidade de seu pai para dentro da novela, retratando a realidade que ela viveu e que acompanhou de outras pessoas tocadas pelo poder transformador do esporte.

“A mesma garra que eu via o meu pai tendo para alcançar os objetivos dele, mudando de caminho, tendo que se refazer, mas nunca abandonando o esporte, mas nunca abandonando essa crença. Eu tenho muito orgulho disso, e muito orgulho de estar falando disso, e botando a galera para suar também. Eu tô mostrando os meus treinos nas redes sociais e a mulherada tá se inscrevendo na luta. Eu tô amando isso!”, disse, revelando que, mesmo antes da novela, está incentivando seguidoras a praticarem uma atividade física.

Protagonista e dona de si

Logo no início da trama, Bárbara se vê às voltas com o namorado, Marlon, vivido por Humberto Morais, que resiste em incentivar a jovem lutadora a seguir seus sonhos e agarrar uma oportunidade de seguir carreira internacional.

Giovana não antecipou se a atleta pretende desistir de se tornar uma profissional de destaque, mas mandou um recado às mulheres e propôs reflexão sobre abrir mão das próprias realizações em função de outras pessoas.

“Ah, eu só lamento esse bofe que não tem o sonho de acompanhá-la. Porque eu acho que ela tem que ir. Eu acho que todas nós, mulheres, temos que colocar na balança, né, o quanto a realização é nossa, pessoal, e o quanto a gente quer, de fato, estar ali, numa relação a dois, né. Qual é o objetivo da nossa vida, né?”, provocou ela.

“Sei lá, eu fico pensando muito sobre isso, assim. Quem te trouxe até aqui? Será que não foi você sozinha, na sua batalha? Será que agora é o momento de você abandonar o seu sonho? São perguntas que a Bárbara se faz também, e que eu acho que todas nós temos que fazer, né! Afinal de contas, nós somos essa primeira geração que tem falado abertamente sobre isso, né, falado sobre a mulher como protagonista da própria vida”, destacou Giovana.

“É ser dona de si”, enfatiza ela.

“Dona de Mim” é uma novela criada por Rosane Svartman que vai estrear no dia 28 de abril no horário das 7, substituindo “Volta por Cima”. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.