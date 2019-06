Giorgio Armani vestirá atletas italianos nas Olimpíadas 2020

MILÃO, 18 JUN (ANSA) – A grife italiana Giorgio Armani irá vestir os atletas italianos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020. A iniciativa faz parte de uma parceria da marca com o Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) e com o Comitê Italiano Paralímpico (Cip) e foi anunciada no último final de semana, em ocasião da apresentação da nova coleção masculina primavera/verão da Armani.

O desfile contou com a presença de 20 atletas olímpicos e nove paralímpicos de diferentes esportes com as peças da grife de luxo. Na primeira fila, estava o presidente do Coni, Giovanni Malagò.

O estilista Giorgio Armani disse estar “muito feliz” pela renovação da parceria nascida em 2012. “Eu sempre acho estimulante buscar novas soluções para os uniformes de atletas que devem misturar a elegância do estilo com a praticidade”, disse.

Segundo ele, para a equipe da Itália em Tóquio, foi criado detalhes visuais que prestam uma homenagem ao Japão, um país que sempre admirou e que recentemente o acolheu com grande entusiasmo. Os uniformes serão usados pelos atletas em ocasiões formais, durante seu tempo livre nos Jogos, nos pódios e nas cerimônias de abertura e encerramento.

As Olimpíadas serão realizadas entre os dias 24 de julho e 9 de agosto de 2020. Já as Paralimpíadas vão ser disputadas entre os dias 25 de agosto e 6 de setembro. (ANSA)