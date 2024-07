Giorgio Armani completa 90 anos e é homenageado por Sophia Loren

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2024 - 10:39 Para compartilhar:

ROMA, 11 JUL (ANSA) – Giorgio Armani, estilista lendário que revolucionou a história da moda, completa 90 anos nesta quinta-feira (11), em um dia marcado por homenagens, incluindo da grande estrela do cinema italiano Sophia Loren.

Em mensagem enviada via ANSA, a atriz afirmou que o “gênio criativo” torna seu amigo Giorgio “eterno”. “Nossa amizade dura décadas, mas meu amor e afeição por você tornam nossos momentos juntos atemporais”, escreveu ela.

Loren destacou ainda que, “ano após ano, a vida nos lembra como ela avança implacavelmente”, mas a luz nos olhos de Armani “brilhará para sempre e o fogo de sua paixão nunca será extinto”. “Não importa a idade, não importa a hora. Eu te amo muito”, concluiu.

Nascido na cidade de Piacenza, na região da Emilia-Romagna, em 1934, Armani construiu uma carreira brilhante na qual viu sua alfaiataria impecável e identidade inconfundível ganharem as vitrines e passarelas de todo o mundo com sua grife Emporio Armani. Em 50 anos de trabalho, consagrados pelas capas da Time, pelo sucesso em Hollywood, pelos “One Night Onlys” ao redor do mundo e pela honraria de Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem do Mérito da República recebida das mãos do presidente da Itália, Sergio Mattarella, nunca houve uma contradição, uma única violação de uma ética feita de dedicação e paixão.

Conhecido por seu perfeccionismo, o estilista é capaz de controlar uma a uma cada saída de um desfile, de acompanhar de perto cada detalhe. “Sou pragmático e racional, mas todas as minhas ações vêm do coração”, enfatizou ele, ao apresentar o livro intitulado “Per amore” anos atrás.

Para Armani, a vida e o trabalho sempre foram a mesma coisa, tanto que, em outubro, após Semana da Moda de Milão, ele retornará a Nova York para inaugurar o novo prédio da Maison na Madison Avenue com um desfile e uma festa. (ANSA).