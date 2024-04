Giorgia Meloni recebe representantes de sindicatos do G7

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/04/2024 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta segunda-feira (29) com uma delegação do Labour7, que reúne organizações sindicais das nações do G7 e da União Europeia.

O grupo participa da reunião do grupo dos países mais industrializados do mundo, cuja presidência de turno é ocupada pela Itália, formulando recomendações aos líderes e ministros do Trabalho.

“Os representantes sindicais entregaram uma declaração contendo recomendações em vista da Cúpula da Puglia de 13 a 15 de junho. A presidente do Conselho dos Ministros ilustrou as prioridades da presidência italiana do G7 em matéria de trabalho e políticas sociais, destacando os principais pontos da agenda da cúpula de junho”, disse o governo, em nota.

“Em particular, a presidência italiana pretende enfatizar o impacto da inteligência artificial no trabalho e o compromisso da Itália com o tema da formação e atualização profissional para favorecer a adaptação dos trabalhadores às transições em curso”, completou o texto.

Na reunião, Meloni ainda anunciou que apresentará nesta terça (30) ao Conselho dos Ministros um decreto legislativo para conceder, em janeiro de 2025, um benefício de 100 euros aos trabalhadores assalariados, com renda total não superior a 28 mil euros com cônjuge e pelo menos um filho dependente, ou para famílias monoparentais com um único filho dependente.

Entre as prioridades elencadas para o setor, Meloni destacou “medidas para apoiar o emprego de jovens, mulheres e algumas categorias de trabalhadores desfavorecidos”: “Essas medidas incluem a redução das contribuições para os novos contratados por dois anos. Além das medidas para apoiar o emprego assalariado, estão previstas disposições específicas para promover o início de novas atividades distintas para o centro-norte e o sul da Itália”. (ANSA).