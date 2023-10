Giorgia Meloni anuncia separação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2023 - 7:58 Para compartilhar:

A chefe de Governo da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta sexta-feira (20) que está se separando do companheiro, Andrea Giambruno, com quem tem uma filha de sete anos, após a divulgação de comentários do jornalista televisivo, nas quais parece admitir outro relacionamento.

“Minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase 10 anos, acabou (…) Nossos caminhos se separaram há algum tempo e chegou a hora de percebermos isso”, escreveu a primeira-ministra, de 46 anos, em uma mensagem nas redes sociais, junto com uma imagem da família.

“Agradeço pelos anos maravilhosos que passamos juntos, pelas dificuldades que enfrentamos e por ter-me dado a coisa mais importante na minha vida, nossa filha Ginevra”, acrescentou.

O anúncio foi feito após a divulgação de declarações de Giambruno, de 42 anos, gravadas secretamente à margem de seu programa “Diario del giorno” no canal privado Rete4.

Os comentários foram divulgados na terça-feira e quinta-feira em um programa satírico da rede Canale 5, também do grupo Mediaset, que pertence à família Berlusconi.

Na gravação divulgada na quinta-feira, o jornalista diz a uma colega: “Qual é o seu nome? Nós nos conhecemos? Onde eu vi você? Estava bêbado?”.

E continua: “Como vai, querida? Você sabia que (nome censurado) e eu estamos tendo um caso? Toda a (empresa de televisão) Mediaset sabe disso, e agora você também”.

“Mas buscamos uma terceira participante, por que fazemos ménage. E a quatro também. Você gostaria de fazer parte do nosso grupo de trabalho?”, pergunta.

As declarações ganharam destaque na imprensa italiana e nas redes sociais, o que deixou a líder da extrema direita, que se apresentava como uma “mãe cristã”, em uma posição desconfortável.

Giambruno já esteve no centro de outras polêmicas recentemente. Em setembro, falou de “transumância”, em referência aos migrantes, e teve de pedir desculpas.

Sobre o tema estupro, o jornalista comentou: “Se você evita ficar bêbada, ou perder a consciência, também evita enfrentar certos problemas”.

