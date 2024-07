Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2024 - 17:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 26 JUL (ANSA) – O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, reuniu-se com seu homólogo turco, Mehmet Simsek, à margem da reunião de Finanças do G20, que se encerra nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro.

Segundo publicação nas redes sociais da pasta, foi um “encontro muito cordial”.

Além disso, foi “também uma oportunidade para estreitar as relações de amizade entre os dois países”. (ANSA).