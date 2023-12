Gio Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram aniversário do filho na Disney

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/12/2023 - 12:24 Para compartilhar:

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso celebraram os 9 anos do seu filho Bless nos Estados Unidos no último sábado 16. O casal está de férias e escolheu levar os filhos para conhecer alguns dos parques da Disney. Eles também são pais de Titi, 10 anos e Zyan, 3 anos.

Ao lado dos avós maternos e dos tios, as crianças comemoraram o aniversário do pequeno com uma festa temática de super-heróis.

“Hoje é o dia dele, que tem no brilho dos olhos uma vontade imensa de de ser quem ele quiser ser: rapper, super-herói, modelo, desenhista, ator e gamer. Bless é abençoado desde o seu nascimento. Ele carrega a benção no nome e distribui por onde passa. Porque abençoados somos nós que convivemos com ele. Abençoada sou eu de ter um filho tão amoroso, tão inteligente, tão cheio de amor próprio, tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande, tão sábio”, escreveu Gio.

“Hoje é aniversário do Blessings e ele está curtindo como queria: rodeado da sua família, indo em vários brinquedos radicais, vendo exposição de arte, viajando o mundo e, com toda certeza, percebendo que tem o mundo inteirinho pra conquistar enquanto cresce.

E não tenho duvidas que esse mundo vai ser todinho seu, meu filho. Feliz aniversário, minha benção, meu amor”, completou ela.

“O primeiro parabéns do dia foi assim! Regado de muito amor. Que orgulho eu tenho de ser seu pai Bless”, escreveu o pai.

