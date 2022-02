Ginecologista revela a anatomia do clitóris e desmente mitos sobre o órgão

Você provavelmente conhece o clitóris como uma pequena estrutura externa no topo da vulva. No entanto, você sabia que a parte visível do órgão é apenas “a ponta do iceberg”? Entenda com informações da “Popsugar”.

Em seu perfil no TikTok, a educadora sexual e ginecologista e obstetra Jennifer Lincoln revela que o clitóris é muito mais do que apenas um “botãozinho”. Na verdade, a maior parte dele se encontra dentro do organismo. No vídeo abaixo, é possível entender seu tamanho. Confira:

Em outros vídeos, ela explica que entender e estar ciente da anatomia do clitóris pode ajudar as pessoas a entender o que é prazeroso durante o sexo ou a masturbação.

“Dificilmente o prazer é discutido, principalmente porque aqueles que ensinam educação sexual são incorretamente influenciados a acreditar que falar sobre sexo — e que ele pode ser bom — tornará os jovens mais propensos a fazerem sexo”, observa a especialista. “Eu queria ajudar as pessoas que realmente têm um clitóris a entender o que ele é e como entender sua anatomia pode ajudá-las a se sentirem empoderadas, especialmente quando se trata de se sentir bem”, pontua.

No vídeo acima, Jennifer mostra parte da anatomia do clitóris:

• Glande (glans);

• Prepúcio (clitoral body);

• Crus (crura);

• Bulbo do vestíbulo (vestibular bulb).

Segundo a ginecologista, a glande tende a ser a parte mais sensível do órgão, e aplicar pressão direta ou estimular a área pode ser intenso demais para algumas pessoas. No entanto, ela ressalta que cada pessoa é diferente quando se trata de sensibilidade e quais partes do clitóris elas gostam que seja estimulada.

Quando se trata da sensibilidade, Jennifer esclarece: “O clitóris é tão sensível graças à quantidade de nervos que o envolvem”. E ainda desmente um mito muito popular: “Muitos artigos citam o clitóris como tendo oito mil terminações nervosas, mas na verdade isso é de um estudo baseado em vacas feito na década de 1970. Não sabemos exatamente quantos nervos o clitóris humano tem, mas provavelmente é muito, e isso é uma coisa muito boa!”, finaliza.

