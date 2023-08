Ginecologista faz alertas após Anitta usar perfume íntimo por causa de mau cheiro na vagina

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/08/2023 - 13:57 Compartilhe

Cheirosa em todas as partes do corpo! Anitta revelou que criou seu próprio perfume íntimo, lançado em julho de 2022, devido ao mau cheiro em sua vagina. “Imagina num show de não sei quanto tempo você dançando com uma porrad* de meia calça, sua. Não é cheiroso. E aí eu ficava enlouquecida. Falava ‘porr*, to fedendo’”, disse a cantora em entrevista a podcast ‘Pod Pa’.

+Além de Faustão, relembre famosos que já passaram por transplante de órgãos

+Faustão: quadro delicado do apresentador levanta a importância da doação de órgãos

“Eu ficava com cheiro de c* suado e aí a minha amiga fez esse perfume pra mim. Eu usei e mudou minha vida. Fiquei cheirosa pra sempre e falei: ‘vamo vender isso’“, disse ela. “Eu gosto de criar business, coisas, ideias”, completou.

O perfume íntimo “Puzzy” tem parceria com uma indústria farmacêutica, que visa mudar o cheiro de genitálias e, de acordo com Anitta, tem como objetivo proporcionar bem-estar e qualidade de vida sexual.

À IstoÉ Gente, a Dra. Carla Iaconelli, que é ginecologista especialista em reprodução humana, tirou algumas dúvidas e explicou se o perfume íntimo de Anitta pode fazer mal para a vagina da mulher. Entenda!

ISTOÉ GENTE: Usar perfume íntimo pode causar problemas na genitália feminina?

Dra. Carla Iaconelli: O uso de perfume nas regiões íntima, onde existe um tipo de revestimento chamado mucosa, não é adequado esse tipo de pele é muito sensível, então não é uma pele adequada para que se uso perfume nem nada perfumado nem uma substância química , então a orientação médica é que se lave as partes íntimas com água e sabonete neutro de glicerina.

ISTOÉ GENTE: O perfume precisa ter alguma composição específica?

Dra. Carla Iaconelli: A gente pede para evitar o uso de perfumes , corantes, qualquer coisa que tenha alguma substância química.

ISTOÉ GENTE: Além do perfume, qual outro produto que requer cuidados para usar nas partes íntimas ?

Dra. Carla Iaconelli: Parte íntima na verdade ela tem que ter uma boa higiene, então você tem que higienizar bem com água e sabonete neutro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias