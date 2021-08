Ginástica rítmica do Brasil não avança às finais nos Jogos Olímpicos Brasileiras somaram 73.250 pontos e ficaram apenas na 12ª colocação neste sábado

O Brasil não conseguiu se classificar para as decisões da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Nicole Pircio, Geovanna Santos e Beatriz Silva ficou apenas na 12ª colocação, com 73.250 pontos.

Na primeira rotação, as brasileiras somaram 35.450, enquanto na segunda o resultado foi de 37.800. A Bulgária liderou a qualificatória com 91.800 pontos, seguida pelo Comitê Olímpico Russo, com 89.050 e Itália, com 87.150. A final acontece logo mais, a partir das 3h20 (horário de Brasília).

As brasileiras começaram a prova com cinco bolas e cometeram falhas no fim, o que custou alguns pontos. Na rotação com arcos e maças, as ginastas não cometeram erros, mas não tiveram grande pontuação. A ginástica rítmica do Brasil só chegou às finais em Sydney 2000 e Atenas 2004.

