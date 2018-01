Ginastas criticam omissão do Comitê Olímpico dos EUA em casos de abuso sexual

Chama o doutor Oswaldo! De novo!

Sem políticas públicas, voltaram a febre amarela e outras doenças. Autoridades usam a velha teoria de culpar o clima

Por falta de políticas públicas de prevenção de doenças tropicais, voltaram a febre amarela e outras enfermidades que foram erradicadas no início do século passado. As autoridades responsáveis pela área da saúde se omitem e usam a velha teoria de culpar o clima do País