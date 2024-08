Ginasta filipino recebe prêmios peculiares por conquistas das duas medalhas de ouro em Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 22:55 Para compartilhar:

O ginasta filipino Carlos Yulo foi recompensado com muitos prêmios por ganhar duas medalhas de ouro olímpicas nos Jogos de Paris.

No sábado, Yulo, venceu o evento de solo masculino com uma pontuação de 15.000, superando o israelense Artem Dolgopyat. A vitória marcou a primeira vez que um homem filipino subiu ao pódio. Vinte e quatro horas depois, Yulo deu um bis à multidão na final do salto masculino, sendo o único atleta a ultrapassar a marca de 15 pontos.

No espaço de dois dias, Yulo triplicou a contagem de medalhas de seu país , passando de uma para três, em 100 anos de participação.

Por seus esforços, Yulo ganhou um apartamento cujo valor estimado de venda é superior a R$ 2,3 milhões.

Originalmente, seria uma unidade de dois quartos, mas depois que Yulo conquistou uma segunda medalha de ouro, o imóvel foi atualizado para três, de acordo com Larry Brown Sports.

Além disso, Yulo recebeu uma enxurrada de pesos filipinos do governo local e de empresas privadas.

Mas a lista não termina aí

Yulo ganhou um voucher no valor aproximado de US$ 20.000 em uma loja de departamentos, entrada ilimitada em uma rede de bufês local e um suprimento vitalício de lámen.

No topo da lista está um prêmio inusitado: colonoscopias e consultas de gastroenterologia ilimitadas, acrescentou o veículo.