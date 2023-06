Ginasta americana Simone Biles pode voltar a competir em agosto

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 14:26 Compartilhe

A estrela americana da ginástica artística Simone Biles, que não participa de nenhuma competição desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, está na lista de atletas inscritos para o evento US Classic (4 e 5 de agosto), anunciou a Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics) nesta quarta-feira (28).

“A inscrição no US Classic é obrigatória para competir no evento, mas não garante a participação”, explica a USA Gymnastics.

Biles fez uma pausa na carreira após os Jogos de Tóquio, onde deixou de participar da maioria das provas, em uma decisão de última hora, para priorizar sua saúde mental.

Grande favorita então, ela saiu do Japão com “apenas” uma medalha de prata no geral por equipes e uma de bronze na trave de equilíbrio.

O US Classic é um dos eventos de maior prestígio do calendário americano. A competição é um ensaio geral para o campeonato nacional dos Estados Unidos, este ano previsto para o final de agosto, em San José (Califórnia).

Foi nessa mesma competição que Biles retornou em 2018, depois de dois anos afastada, após conquistar quatro medalhas de ouro nos Jogos do Rio 2016.

Seus problemas em Tóquio contribuíram para colocar em pauta a saúde mental dos atletas, quebrando um tabu.

“Colocar o tema da saúde mental sobre a mesa significa muito para mim, já que as pessoas precisam se dar conta de que somos seres humanos”, declarou então a ginasta.

Biles também foi uma das atletas que denunciou os abusos sexuais cometidos pelo ex-médico da seleção americana de ginástica Larry Nassar.

Além de suas sete medalhas olímpicas, ela tem um desempenho impressionante em Mundiais: 19 ouros, três pratas e três bronzes. A ginasta também recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade das mãos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no ano passado.

Em 2023, Simone Biles aproveitou sua pausa esportiva para se casar com o jogador de futebol americano Jonathan Owens, em abril.

