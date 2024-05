Gina Garcia, mãe de Gloria Groove, fala sobre os desafios da maternidade e da música

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 09/05/2024 - 18:06 Para compartilhar:

Esta semana, o PodMais está totalmente imerso no clima do Dia das Mães! Mara Ferraz teve uma conversa inspiradora com Gina Garcia, mãe de Daniel do Nascimento, conhecido como Gloria Groove.

Como mãe solteira, Gina enfrentou desafios para proporcionar ao filho uma vida melhor do que a que teve. “Deixei o Dani com minha mãe para voltar ao trabalho com apenas três meses e meio. Ele ainda estava amamentando, e em duas ou três semanas, meu leite secou”, compartilhou a cantora.

Gina resistiu bravamente e construiu uma carreira brilhante, tanto antes quanto depois da maternidade. Ela passou por diversos palcos e estúdios de gravação, incluindo Plataforma I, Terraço Itália, Bourbon Street, Stardust e Rey Castro, acumulando quase 30 anos de experiência como vocal de apoio do Raça Negra. Além disso, expandiu seus horizontes para o exterior, visitando países como Japão, Estados Unidos, Portugal, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Angola.

Criada em um lar evangélico, Gina compartilhou os desafios enfrentados pelo filho ao se assumir homossexual. “Quando ele se assumiu aos 13 anos, conversamos sobre religião, família, amigos, e eu só disse a ele que já sabia de tudo, porque sou sua mãe. Garanti que, se antes estava 100% ao lado dele, agora estaria 200%.”

Após muitas conversas, Gina compreendeu que a sexualidade não é uma escolha e apoiou seu filho em todos os desafios.

Falando sobre sua carreira como artista, Gina lançou nessa quarta, 8, seu primeiro single do álbum autoral “Tô Pronta”, influenciado e apoiado por Gloria Groove durante a pandemia.

“É possível realizar sonhos aos 60 anos. Os sonhos são feitos para serem vividos e realizados, e estou nesta fase de realização. O álbum reflete os momentos da minha vida”, compartilhou Gina sobre o lançamento.

Ela também falou sobre a faixa “Meu Anjo”, uma colaboração entre Gina Garcia e Gloria Groove. “Lembro-me de estar com meus compositores, compartilhando minha história de vida e expressando o desejo de fazer uma música para o Dani, sobre o nascimento dele, para mostrar que ele é o amor da minha vida. Sempre sonhei em ter um filho, e começamos a construir essa história de ‘Meu Anjo’, porque ele realmente foi um anjo que Deus me enviou. Essa música leva uma conotação que surgiu da boca do Daniel Garcia quando ele tinha dois anos e meio.”

Além de Gloria Groove, o álbum conta com participações de Erika Hilton, Preta Gil, Péricles, Marvvila, Assucena, Liniker e Caio Prado.