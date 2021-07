Gilvan leva cartão contra o Cruzeiro, fica suspenso e Botafogo tem problema na zaga Zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar contra o Brusque, na Série B

O Botafogo terá que encarar um problema com “P” maiúsculo para a próxima partida da Série B. Isto porque Gilvan levou o terceiro cartão amarelo no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, neste sábado, e não poderá atuar diante do Brusque, na semana que vem, suspenso.

A questão é que Joel Carli, então reserva imediato da posição, está lesionado. A alternativa, então, se torna Lucas Mezenga, que foi contratado recentemente para o time sub-20, mas subiu por conta da venda de Sousa para o Cercle Brugge-BEL e ainda não atuou no time principal do Alvinegro.

Kanu e Mezenga, atualmente, são as únicas opções que Marcelo Chamusca possui para compor a dupla de zagueiros para enfrentar a equipe catarinense. É possível que outro zagueiro da equipe sub-20 seja chamado para completar a relação de jogadores.

O Botafogo empatou com o Cruzeiro em 3 a 3, com três gols de Chay. O clube de General Severiano está longe do G4 da competição.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também