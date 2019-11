Gilson Kleina fecha treino e prepara Ponte Preta com mudanças

A única atividade da Ponte Preta para o jogo desta terça-feira, contra o Figueirense, no Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada nesta segunda, sendo fechada para a imprensa.

Se os jornalistas não puderam acompanhar a atividade, o presidente de honra Sérgio Carnielli esteve no gramado acompanhado do executivo de futebol Gustavo Bueno e teve uma conversa com o técnico Gilson Kleina.

Diante do Figueirense, o treinador vai precisar fazer mudanças em relação ao time que empatou sem gols o clássico diante do Guarani, no último sábado. O goleiro Ivan se juntou à seleção brasileira pré-olímpica, o zagueiro Airton está contundido e o volante Lucas Mineiro recebeu o terceiro cartão amarelo.

“Temos que ter respeito ao time do Figueirense, mas vamos em busca dos três pontos, porque aqui você precisa mostrar todos os dias. Estamos pensando apenas na gente e em terminar o campeonato com dignidade”, disse o volante Washington.

A provável Ponte Preta para o jogo desta terça tem: Ygor Vinhas; Edilson, Renan Fonseca, Henrique Trevisan e Guilherme Guedes; Washington, Camilo, Araos e Renato Cajá; Vico (Marquinhos) e Roger.

Sem vencer há sete jogos, a Ponte Preta está na 11ª colocação, com 44 pontos, e não tem maiores pretensões nesta reta final de Série B.