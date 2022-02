Gilson Kleina elogia postura da Ponte Preta diante da Ferroviária Treinador gostou do que viu diante da Ferroviária fora de casa que culminou na vitória da Macaca

Diferente do último fim de semana, a Ponte Preta entrou em campo na noite da última quarta-feira de maneira guerreira e o espírito de luta foi recompensado com a vitória por 2 a 0 em cima da Ferroviária.

Contente pelo que desenvolveu em campo, o técnico Gilson Kleina fez questão de parabenizar seus atletas na coletiva de imprensa.

‘Quero parabenizar os atletas pela entrega, pela atitude, um comportamento bem diferente do último jogo. Foi nossa principal conversa depois do jogo em São Bernardo. Tivemos outra postura e saímos com a vitória’, analisou.

Na próxima rodada, a Ponte Preta volta a campo para encarar o São Paulo, no Moisés Lucarelli.

