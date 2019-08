Gilmar Mendes cita Constituição e garante sigilo da fonte a Glenn Greenwald

Brasília – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, garantiu ao jornalista Glenn Greenwald o sigilo da fonte, protegido pela Constituição Federal, que impede que ele seja investigado pela divulgação de informações sigilosas.

A ação foi ajuizada no STF pela Rede Sustentabilidade, que pediu a declaração de inconstitucionalidade de atos de instauração de inquéritos com o objetivo investigar o jornalista do site The Intercept Brasil.