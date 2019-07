Gilberto sente dores no joelho e vira dúvida para duelo com o Peñarol no Uruguai

Fernando Diniz ganhou uma dúvida para escalar o time do Fluminense que vai entrar em campo, nesta terça-feira, às 21h30, em Montevidéu, diante do Peñarol, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa sul-americana. O lateral-direito Gilberto, com dores no joelho esquerdo, fez tratamento e vai ser reavaliado momentos antes do jogo. Ele poderá ser substituído por Igor Julião.

Diniz também estuda a possibilidade de promover a estreia de Muriel, no lugar de Agenor, que poderá ser poupado. O goleiro tem sido alvo de críticas por parte da torcida, além de estar com o filho internado na UTI por causa de uma pneumonia.

Sem poder contar com João Pedro, que não viajou para o Uruguai por causa de uma torção de tornozelo direito, Diniz faz algumas experiências na equipe, mas o principal candidato à vaga é Marcos Paulo.

Já para a vaga de João Pedro, que não viajou em razão das dores no tornozelo direito, Diniz fez algumas experiências durante o último treinamento antes da partida. O favorito para começar jogando é Marcos Paulo, que teria a função de revezar com o colombiano Yony González a responsabilidade de encostar em Pedro e fazer as jogadas de ataque.

Depois de enfrentar o Peñarol, o Fluminense vai encarar o São Paulo, sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta pela Sul-Americana vai ser no dia 30, também no Maracanã.