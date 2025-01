Gilberto Gil elogia look de Laura Brito inspirado em sua música ‘Eu Vim da Bahia’

A influenciadora digital nordestina Laura Brito, ícone da moda sustentável, usou um look exclusivo criado pelo estilista baiano Ed Carlos para homenagear Gilberto Gil na Noite da Aclamação, em Salvador, que aconteceu na noite desta terça-feira, Na noite desta terça-feira, 28. O vestido, inspirado na música “Eu Vim da Bahia”, foi uma maneira de Laura celebrar o ícone da música brasileira e a cultura baiana.

Gilberto Gil, ao ver o look de Laura, fez questão de elogiar a homenagem, destacando a beleza do conceito por trás da peça.

A criação do vestido foi pensada para refletir os elementos culturais da Bahia, com babados que lembram a costa sinuosa da região e o uso da palha do Licurizeiro, tradicional do artesanato baiano, que recebeu um acabamento sofisticado através de técnicas manuais de costura.

Laura Brito, conhecida por sua defesa da moda sustentável, comentou sobre o visual.

“Escolhi esse visual como uma forma de ressaltar o luxo da moda nordestina e homenagear a música de Gilberto Gil, que é um verdadeiro ícone da nossa cultura”, declarou ela.

A Noite da Aclamação, organizada por Lore Improta e Léo Santana, teve como objetivo celebrar os talentos baianos e arrecadar fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), com toda a receita destinada à criação de novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio.

Sobre Laura Brito

Influenciadora digital e referência em moda sustentável, Laura Brito, que tem mais de 6,5 milhões de seguidores, é uma das principais vozes do consumo consciente no Brasil. Sua trajetória começou como blogueira e, hoje, ela inspira milhares de pessoas a adotar práticas mais responsáveis e criativas no universo da moda.